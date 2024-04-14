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Стало відомо, коли "обмежено придатні" почнуть проходити повторні огляди

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 18:29
Стало відомо, коли обмежено придатні почнуть проходити повторні огляди
ілюстративне фото КОТЦК та СП/Facebook

Проходження повторних медичних оглядів на визначення придатності до служби громадянами, які раніше були визнані "обмежено придатними", розпочнеться в середині травня.

Джерело: заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад 12 квітня, повідомляє сайт конгресу

Пряма мова: "Наразі триває погодження змін до 402 наказу (наказ Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" – ред.).

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І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними".

Деталі: Гаврилюк також розповів, що наразі Міноборони перезапустило електронну систему "Оберіг", яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта.

Система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

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Зокрема, зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян. На сьогоднішній день оцифровано дані щодо чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації, в усіх 24 регіонах України та Києві.

Крім того, заступник Міноборони повідомив, що з 11 лютого в Україні відкрито 10  рекрутингових центрів у п’яти регіонах: по одному – у Львові, Полтаві та Запоріжжі, два центри – у Харкові та шість – у Дніпропетровській області.

"До кінця липня по країні має бути відкрито ще 22 таких центри. Станом на сьогодні через відкриті центри вже зафіксовано понад тисячу звернень. І понад 200 осіб вже оформлюються на посади. Ми очікуємо що за результатами роботи рекрутингових центрів ми збільшимо кількість контрактів до чотирьох-п’яти тисяч на місяць", – сказав Гаврилюк.

Що передувало: 3-го квітня було опубліковано підписаний президентом Володимиром Зеленським закон № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний".

Закон набирає чинності через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року. Громадяни, які були визнані "обмежено придатними", мають повторно пройти військово-лікарську комісію протягом 9 місяців після набрання чинності законом. Тобто до 4 лютого 2025 року.

У Міноборони роз'яснювали, що після набрання законом чинності уряд має 3 місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби.

Теми: мобілізаціяМіноборониарміяздоров'я
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