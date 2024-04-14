Стало известно, когда "ограниченно годные" начнут проходить повторные осмотры

Прохождение повторных медицинских осмотров на определение пригодности к службе гражданами, которые ранее были признаны "ограниченно годными", начнется в середине мая.

Источник: замминистра обороны Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей 12 апреля, сообщает сайт конгресса

Прямая речь: "Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ (приказ Минобороны "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" – ред.)

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И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение годности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными".

Детали: Гаврилюк также рассказал, что сейчас Минобороны перезапустило электронную систему "Оберег", которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией.

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В частности, сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. На сегодняшний день оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию, во всех 24 регионах Украины и Киеве.

Кроме того, заместитель Минобороны сообщил, что с 11 февраля в Украине открыто 10 рекрутинговых центров в пяти регионах: по одному – во Львове, Полтаве и Запорожье, два центра – в Харькове и шесть – в Днепропетровской области.

"До конца июля по стране должно быть открыто еще 22 таких центра. По состоянию на сегодня через открытые центры уже зафиксировано более тысячи обращений. И более 200 человек уже оформляются на должности. Мы ожидаем что по результатам работы рекрутинговых центров мы увеличим количество контрактов до четырех-пяти тысяч в месяц", – сказал Гаврилюк.

Что предшествовало: 3-го апреля был опубликован подписанный президентом Владимиром Зеленским закон № 3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно годный".

Закон вступает в силу через месяц после опубликования, а именно 4 мая 2024 года. Граждане, которые были признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 9 месяцев после вступления в силу закона. То есть до 4 февраля 2025 года.

В Минобороны разъясняли, что после вступления закона в силу у правительства есть 3 месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе.