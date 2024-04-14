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Зеленський: Ситуація на фронті цими днями ускладнюється

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 21:00
Зеленський: Ситуація на фронті цими днями ускладнюється
Володимир Зеленський у зверненні 14 квітня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про ускладнення ситуації на фронті, особливо на донецьких напрямках, останніми днями.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями – і особливо на донецьких напрямках – важчає".

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Деталі: Зеленський подякував військовим, які "роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта".

"За цей тиждень особливо заслуговують на вдячність 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ – її воїни незмінно ефективно діють. І на тижні був день бригади у 148-ї. Я вітаю вас, хлопці, я дякую вам! Дякую також 55-й окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ". Молодці! Варто відзначити й воїнів ГУР – підрозділи "Кракен" та "Артан" та 9-й департамент ГУР. Пишаюся вами!", – сказав президент.

Що передувало: 13 квітня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася.

ВІДЕО ДНЯ

За його словами, Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, оволодіння населеним пунктом Часів Яр та створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Теми: Зеленськийвійна
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