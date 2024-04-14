Зеленський: Ситуація на фронті цими днями ускладнюється

Президент Володимир Зеленський заявив про ускладнення ситуації на фронті, особливо на донецьких напрямках, останніми днями.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ситуація на фронті в час такої гарячої війни завжди складна. Але цими днями – і особливо на донецьких напрямках – важчає".

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Деталі: Зеленський подякував військовим, які "роблять усе, щоб захистити наші позиції, та які знищують окупанта".

"За цей тиждень особливо заслуговують на вдячність 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ – її воїни незмінно ефективно діють. І на тижні був день бригади у 148-ї. Я вітаю вас, хлопці, я дякую вам! Дякую також 55-й окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ". Молодці! Варто відзначити й воїнів ГУР – підрозділи "Кракен" та "Артан" та 9-й департамент ГУР. Пишаюся вами!", – сказав президент.

Що передувало: 13 квітня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що обстановка на Східному фронті останніми днями суттєво загострилася.

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За його словами, Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, оволодіння населеним пунктом Часів Яр та створення умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.