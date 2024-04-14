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Зеленский: Ситуация на фронте в эти дни осложняется

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 21:00
Зеленский: Ситуация на фронте в эти дни осложняется
Владимир Зеленский в обращении 14 апреля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил об осложнении ситуации на фронте, особенно на донецких направлениях, в последние дни.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни – и особенно на донецких направлениях – утяжеляется".

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Детали: Зеленский поблагодарил военных, которые "делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупанта".

"За эту неделю особенно заслуживают благодарности 58-я отдельная мотопехотная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 148-я отдельная артиллерийская бригада ДШВ – ее воины неизменно эффективно действуют. И на неделе был день бригады у 148-й. Я поздравляю вас, ребята, я благодарю вас! Спасибо также 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь". Молодцы! Стоит отметить и воинов ГУР – подразделения "Кракен" и "Артан" и 9-й департамент ГУР. Горжусь вами!", – сказал президент.

Что предшествовало: 13 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский заявил, что обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась.

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По его словам, Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладения населенным пунктом Часов Яр и создания условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

Темы: Зеленскийвойна
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