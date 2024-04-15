Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський після доповіді розвідки: Росія спробує посилити наступ, ми відповімо

Євген КізіловПонеділок, 15 квітня 2024, 21:48
Зеленський після доповіді розвідки: Росія спробує посилити наступ, ми відповімо
Володимир Зеленський. фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандуючого у понеділок заслухав доповіді зовнішньої та військової розвідок стосовно військових планів РФ на весну та літо.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати".

Реклама:

Деталі: Також, за словами президента, була доповідь головкома Олександра Сирського щодо напрямків, де найбільш гаряче.

Окрема увага на Ставці приділялася боям за Часів Яр, на Покровському та Куп’янському напрямках.

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

ВІДЕО ДНЯ

Також була детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури.

Пряма мова: "Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки".

Деталі: Крім того, на засіданні розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів. Обговорили також про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Вирішили, що найближчими тижнями пріоритетом України у роботі з партнерами будуть ППО та зброя для військових на передовій.

Що передувало:

  • За спостереженнями експертів Інституту вивчення війни (ISW), російські війська прискорюють наступальні операції на всій території фронту в Україні.
  • Буданов раніше заявляв, що Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни - на початку літа, насамперед під Донецьком.

Теми: війнаЗеленськийрозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Росіяни вдарили авіабомбою по школі на Харківщині: двоє загиблих, є й поранені
Росіяни атакували Полтаву, в місті пролунав вибух
WP: Зеленського роздратувало прохання США не бити по російських НПЗ
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: