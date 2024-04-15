Зеленський після доповіді розвідки: Росія спробує посилити наступ, ми відповімо

Президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандуючого у понеділок заслухав доповіді зовнішньої та військової розвідок стосовно військових планів РФ на весну та літо.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Пряма мова: "Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати".

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Деталі: Також, за словами президента, була доповідь головкома Олександра Сирського щодо напрямків, де найбільш гаряче.

Окрема увага на Ставці приділялася боям за Часів Яр, на Покровському та Куп’янському напрямках.

Міністр оборони України Рустем Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

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Також була детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури.

Пряма мова: "Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки".

Деталі: Крім того, на засіданні розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів. Обговорили також про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Вирішили, що найближчими тижнями пріоритетом України у роботі з партнерами будуть ППО та зброя для військових на передовій.

Що передувало: