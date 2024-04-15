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Зеленский после доклада разведки: Россия попытается усилить наступление, мы ответим

Евгений КизиловПонедельник, 15 апреля 2024, 21:48
Зеленский после доклада разведки: Россия попытается усилить наступление, мы ответим
Владимир Зеленский. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в понедельник заслушал доклады внешней и военной разведок относительно военных планов РФ на весну и лето.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского в соцсетях

Прямая речь: "Два важных доклада разведок - руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова - относительно российских действий весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы - во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант попытается усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать".

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Детали: Также, по словам президента, был доклад главкома Александра Сырского по направлениям, где наиболее горячо.

Отдельное внимание на Ставке уделялось боям за Часов Яр, на Покровском и Купянском направлениях.

Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

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Также был подробный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры.

Прямая речь: "Это касается, в частности, энергетики - того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы".

Детали: Кроме того, на заседании разобрали необходимые действия по восстановлению генерации и ключевых энергообъектов. Обсудили также состояние защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и в приграничье.

Решили, что в ближайшие недели приоритетом Украины в работе с партнерами будут ПВО и оружие для военных на передовой.

Что предшествовало:

  • По наблюдениям экспертов Института изучения войны (ISW), российские войска ускоряют наступательные операции на всей территории фронта в Украине.
  • Буданов ранее заявлял, что Украина ожидает от России усиления наступательных действий в конце весны - начале лета, прежде всего под Донецком.

Темы: войнаЗеленскийразведка
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