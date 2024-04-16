Військові показали кадри зі зруйнованого Часового Яру

Воїни штурмового батальйону "Чорний лебідь" 255-ї ударної групи ЗСУ, показали кадри зруйнованого Часового Яру, відзняті у квітні 2024 року.

Джерело: Telegram батальону "Чорний лебідь"

Деталі: На кадрах можна побачити зруйновану внаслідок російських обстрілів церкву та дитячий майданчик.

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Також на кадрах з безпілотника видно зруйноване місто, де практично немає жодної вцілілої будівлі. Поруч із будинками вирви від ворожих снарядів і ракет, понівечені дерева.

На околицях здіймаються клуби диму.

Зруйнований Часів Яр. Відео: батальйону "Чорний лебідь" pic.twitter.com/qFTtGsKuk1 ВІДЕО ДНЯ April 16, 2024

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