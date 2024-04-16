Военные показали кадры из разрушенного Часового Яра

Воины штурмового батальона "Черный лебедь" 255-й ударной группы ВСУ, показали кадры разрушенного Часового Яра, отснятые в апреле 2024 года.

Источник: Telegram батальона "Черный лебедь"

Детали: На кадрах можно увидеть разрушенную в результате российских обстрелов церковь и детскую площадку.

Реклама:

Также на кадрах с беспилотника видно разрушенный город, где практически нет ни одного уцелевшего здания. Рядом с домами воронки от вражеских снарядов и ракет, изуродованные деревья.

В окрестностях поднимаются клубы дыма.

Зруйнований Часів Яр. Відео: батальйону "Чорний лебідь" pic.twitter.com/qFTtGsKuk1 ВИДЕО ДНЯ April 16, 2024

Напомним: