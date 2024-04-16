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Военные показали кадры из разрушенного Часового Яра

Алена МазуренкоВторник, 16 апреля 2024, 10:32
Военные показали кадры из разрушенного Часового Яра
скриншот

Воины штурмового батальона "Черный лебедь" 255-й ударной группы ВСУ, показали кадры разрушенного Часового Яра, отснятые в апреле 2024 года.

Источник: Telegram батальона "Черный лебедь"

Детали: На кадрах можно увидеть разрушенную в результате российских обстрелов церковь и детскую площадку.

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Также на кадрах с беспилотника видно разрушенный город, где практически нет ни одного уцелевшего здания. Рядом с домами воронки от вражеских снарядов и ракет, изуродованные деревья. 

В окрестностях поднимаются клубы дыма. 

Напомним:

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. По его словам, РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая.
  • После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра в Донецкой области, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки и переводы военных, которые были костяком подразделения.
  • Российская армия 4-5 апреля пыталась пехотой зайти на окраины Часового Яра в Донецкой области (район Восточный или Канал), но не смогла закрепиться. По состоянию на 5 апреля 2024 года украинская армия полностью контролирует город.

Темы: Донецкая областьвойнаоккупация
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