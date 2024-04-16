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Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации

Алена МазуренкоВторник, 16 апреля 2024, 15:44
Зеленский подписал закон об изменениях условий мобилизации
фото: ОП

Во вторник 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Источник: карточка законопроекта на сайте Рады

Детали: Сейчас на сайте Рады указано, что президент подписал законопроект. Ранее 16 апреля его подписал глава парламента.

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После подписания президентом законопроект должны опубликовать в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон вступит в силу через месяц со следующего дня его опубликования.

Закон закрепляет снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, отменяет статус "ограниченно годный".

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Гражданам, постоянно проживающим за рубежом, необходимо стать на воинский учет в Украине. Как именно они должны это сделать - будет определять Кабинет министров.

Кроме того, гражданские мужчины от 25 до 55 лет, которые получили инвалидность II и III групп после полномасштабного вторжения (за исключением военных), должны еще раз пройти медико-социальную экспертизу (МСЭК), чтобы подтвердить ее выводы.

Также на военную службу могут призвать осужденных к условному сроку, кроме тех, кто совершил преступления против национальной безопасности Украины.

При этом обязательной мобилизации женщин не будет.

Вместо срочной вводится базовая военная служба. Ее проходят граждане от 18 до 25 лет.

Мужчины до 60 лет, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку или военную службу, не смогут поступить на госслужбу.

Что было ранее: 9 апреля комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны исключил положение о демобилизации и ротации военнослужащих из правительственного законопроекта о мобилизации. Исключение вопроса демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Узнать больше: Новые правила мобилизации. Что предусматривает принятый Радой закон

Предыстория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
  • Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.
  • Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, - исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
  • Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.

Темы: мобилизациязаконодательствоЗеленский
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