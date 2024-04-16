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Потеря позиций на Часовом Яру: штурмбат 67-й бригады выводят в отдельную часть

Алена МазуренкоВторник, 16 апреля 2024, 17:03
Потеря позиций на Часовом Яру: штурмбат 67-й бригады выводят в отдельную часть
фото: 67 омбр ДУК

После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра, где с начала 2024 года идут тяжелые бои, один из батальонов 67 механизированной бригады "Добровольческий украинский корпус" – штурмовой – выводят в отдельную военную штурмовую часть.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "Принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

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Отмечаем, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление общей боевой готовности и эффективности сил обороны Украины. Количество и масштабы таких мероприятий не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск".

Детали: В Сухопутных силах отметили, что в условиях военного положения будут воздерживаться от "любых комментариев относительно решений, направленных на повышение боеспособности войск и более эффективного ведения боевых действий".

Сухопутники добавили, что проводят изменения в организационных структурах и переформировании ВСУ "с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проведенных действий". И хотят повысить устойчивость обороны.

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Так также добавили, что "последствия потерь позиций одним нашим подразделением и обнажение флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ".

Напомним:

  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. По его словам, РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая.
  • После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра в Донецкой области, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки и переводы военных, которые были костяком подразделения.
  • Российская армия 4-5 апреля пыталась пехотой зайти на окраины Часового Яра в Донецкой области (район Восточный или Канал), но не смогла закрепиться. По состоянию на 5 апреля 2024 года украинская армия полностью контролирует город.

Темы: войнаВооруженные силы
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