Закон об изменениях условий мобилизации опубликован в "Голосе Украины": вступит в силу через месяц

17 апреля закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Исходя из п. 1 переходных положений, закон №3633-IX о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета вступает в силу 18 мая, то есть через месяц после его публикации.

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Предистория:

Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.

Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, - исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.

Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.

Во вторник 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.