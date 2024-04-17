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Закон об изменениях условий мобилизации опубликован в "Голосе Украины": вступит в силу через месяц

Станислав ПогориловСреда, 17 апреля 2024, 09:49
Закон об изменениях условий мобилизации опубликован в Голосе Украины: вступит в силу через месяц
Фото: Getty Images

17 апреля закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: Исходя из п. 1 переходных положений, закон №3633-IX о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета вступает в силу 18 мая, то есть через месяц после его публикации.

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Предистория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
  • Принятие законодательного акта поддержали 283 народных депутата.
  • Главное изменение в законе, по сравнению с первоначальной версией, - исключение конкретных сроков демобилизации военнослужащих.
  • Парламент поручил Кабинету министров унормировать вопрос увольнения военных со службы и их ротации отдельным законопроектом.
  • Во вторник 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

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Темы: мобилизациязаконодательствовойнаУкраина
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