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Удар россиян по Чернигову: погибших уже 11, еще 22 ранены, под завалами есть люди

Ирина БалачукСреда, 17 апреля 2024, 11:20
Удар россиян по Чернигову: погибших уже 11, еще 22 ранены, под завалами есть люди
ФОТО ГСЧС

Россияне утром 17 апреля ударили по густонаселенному району Чернигова, в результате чего погибли 11 человек, среди них 25-летняя полицейская, еще два десятка жителей получили ранения.

Источник: и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире марафона новостей, Ломако в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь Клименко: "Чернигов. Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. 11 погибших, 22 травмированных по состоянию на сейчас. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Под завалами − еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция".

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фото ГСЧС

Детали: По его словам, среди погибших в результате российского обстрела − 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.

 
фото ГСЧС

ГСЧС опубликовала видео спасения одного из пострадавших.

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В городе повреждены здания, много автомобилей, социальная и городская инфраструктура.

Прямая речь Ломако: "В 9:03 три взрыва прозвучало в городе. Это не совсем центральная часть города, но густонаселенный микрорайон. Есть прямое попадание в здание социальной инфраструктуры − 8-этажное здание. Визуально разрушены элементы стен с 3 по 6 этаж и пристройка к нему".  

 
фото ГСЧС

Черниговский областной центр крови сообщил, что есть насущная потребность в крови. Особенно нужна помощь доноров с отрицательным резусом.

Гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко сообщил, что только в его больницу доставили 9 пострадавших. 

 
фото ГСЧС

Прямая речь Жиденко: "К нам доставили 9 пострадавших. Трое − в тяжелом состоянии, остальные − состояние средней тяжести. Больше всего пострадавших доставили в Черниговскую районную больницу, потому что она находится возле эпицентра удара".

Детали: По словам медика, у пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.

"Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать", − подчеркнул президент. 

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Темы: Черниговракетный ударжертвы
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