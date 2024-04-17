Удар россиян по Чернигову: погибших уже 11, еще 22 ранены, под завалами есть люди
Россияне утром 17 апреля ударили по густонаселенному району Чернигова, в результате чего погибли 11 человек, среди них 25-летняя полицейская, еще два десятка жителей получили ранения.
Источник: и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако, гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире марафона новостей, Ломако в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь Клименко: "Чернигов. Экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. 11 погибших, 22 травмированных по состоянию на сейчас. Есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших. Под завалами − еще люди. Продолжается поисково-спасательная операция".
Детали: По его словам, среди погибших в результате российского обстрела − 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Она получила смертельное осколочное ранение.
ГСЧС опубликовала видео спасения одного из пострадавших.
В городе повреждены здания, много автомобилей, социальная и городская инфраструктура.
Прямая речь Ломако: "В 9:03 три взрыва прозвучало в городе. Это не совсем центральная часть города, но густонаселенный микрорайон. Есть прямое попадание в здание социальной инфраструктуры − 8-этажное здание. Визуально разрушены элементы стен с 3 по 6 этаж и пристройка к нему".
Черниговский областной центр крови сообщил, что есть насущная потребность в крови. Особенно нужна помощь доноров с отрицательным резусом.
Гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко сообщил, что только в его больницу доставили 9 пострадавших.
Прямая речь Жиденко: "К нам доставили 9 пострадавших. Трое − в тяжелом состоянии, остальные − состояние средней тяжести. Больше всего пострадавших доставили в Черниговскую районную больницу, потому что она находится возле эпицентра удара".
Детали: По словам медика, у пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.
Президент Владимир Зеленский заявил, что этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.
"Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать", − подчеркнул президент.
Предыстория:
- Утром 17 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов.
- Оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами. Били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры, сообщалось, что есть погибшие и раненые.