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Гуменюк ответила на заявление журналистов: говорит, что все неправда

Станислав ПогориловСреда, 17 апреля 2024, 11:21
Гуменюк ответила на заявление журналистов: говорит, что все неправда
ФОТО:НАТАЛЬЯ ГУМЕНЮК / FACEBOOK

Председатель объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк опровергла изложенные в заявлении журналистов утверждения о том, что она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".

Источник: Гуменюк в эфире "Радио Свобода" (программа "Свобода.Утро")

Прямая речь Гуменюк: "То, что обвиняется о неосвещении последствий трагедии Каховской ГЭС - это абсолютная неправда. Было отработано более 800 запросов в течение одной недели в упрощенном порядке".

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Детали: По ее словам, это делалось "учитывая безопасность операций".

Предыстория:

  • 16 апреля в распространенном ИМИ заявлении ряд журналистов обратились к военному руководству с требованием заменить руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк.
  • Заявление подписали объединение украинских медиа "Медиарух", общественная организация "Детектор медиа", а также около 100 представителей украинских и иностранных медиа.
  • В заявлении содержатся требования: заменить Гуменюк на более компетентное лицо и не допускать ее к любому управлению коммуникациями; обеспечить доступ журналистов в районы Херсонщины и соседних регионов, где происходят ключевые события; провести ревизию существующих правил работы пресс-центров ОК "Юг" и объединенного новосозданного ОУВ "Таврия", практики которых могли пострадать из-за назначения туда Гуменюк.

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Темы: Вооруженные силымедиаХерсонская областьСМИ
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