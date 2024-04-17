У Чернігові кількість постраждалих зросла до 50, серед них – троє дітей

Унаслідок ракетних ударів по Чернігову понад 50 людей постраждали, серед них – троє дітей.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба, гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко та медична директорка Чернігівської міської лікарні №2 Наталія Фурс у ефірі телемарафону

Пряма мова: "У місті Чернігів триває рятувальна операція. Три ракетні удари по центру міста. Зруйнована восьмиповерхова будівля, пошкоджені чотири багатоповерхівки, лікарня, заклад вищої освіти, десятки авто. Зараз відомо про понад 50 потерпілих, з яких троє дітей, та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди".

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Деталі: Гендиректор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко повідомив, що до його лікарні доставили 9 постраждалих. Ще 11 поранених, за словами медичної директорки Наталії Фурс, звернулися до Чернігівської міської лікарні №2.

"Трьох госпіталізували. Ще двоє − у важкому стані в операційній".

За словами медиків, у постраждалих мінно-вибухові, черепно-мозкові травми, травми грудної клітини, ураження судинної системи кінцівок.

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Також заступник керівника Офісу президента зазначив, що на місці розгорнули штаб, де надається необхідна допомога тим, хто її потребує. Працюють представники влади, оперативно організовують роботу комісій, які зафіксують пошкодження. За словами Кулеби, людям нададуть компенсацію за зруйноване майно.

Передісторія:

Вранці 17 квітня окупанти атакували Чернігів трьома ракетами об’єкти цивільної та соціальної інфраструктури. Вдарили по густонаселеному району міста, у результаті чого загинули 11 людей.