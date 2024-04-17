Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Чернигове количество пострадавших возросло до 50, среди них - трое детей

Анастасия ПроцСреда, 17 апреля 2024, 12:22
В Чернигове количество пострадавших возросло до 50, среди них - трое детей
ФОТО: ГСЧС

В результате ракетных ударов по Чернигову более 50 человек пострадали, среди них - трое детей. 

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко и медицинский директор Черниговской городской больницы №2 Наталья Фурс в эфире телемарафона

Прямая речь: "В городе Чернигов продолжается спасательная операция. Три ракетных удара по центру города. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто. Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди".

Реклама:

Детали: Гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко сообщил, что в его больницу доставили 9 пострадавших. Еще 11 раненых, по словам медицинского директора Натальи Фурс, обратились в Черниговскую городскую больницу №2.

"Троих госпитализировали. Еще двое - в тяжелом состоянии в операционной".

По словам медиков, у пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.

ВИДЕО ДНЯ

Также заместитель руководителя Офиса президента отметил, что на месте развернули штаб, где оказывается необходимая помощь тем, кто в ней нуждается. Работают представители власти, оперативно организуют работу комиссий, которые зафиксируют повреждения. По словам Кулебы, людям предоставят компенсацию за разрушенное имущество.

Предыстория: 

Утром 17 апреля оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами объекты гражданской и социальной инфраструктуры. Ударили по густонаселенному району города, в результате чего погибли 11 человек.

Темы: Черниговракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
Чернигов
"Искандерами" по Чернигову: оккупанты убили 13 человек, 60 − ранены
Ракетный удар по Чернигову: Кулеба призвал предоставить Украине дополнительные системы ПВО
Чаус: Удар по Чернигову, который убил более десяти человек, РФ нанесла тремя "Искандерами"
Последние новости
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
19:20
Россияне вывезли в оккупированный Крым зебр из заповедника "Аскания-Нова" - росСМИ
Все новости...
Реклама: