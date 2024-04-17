В Чернигове количество пострадавших возросло до 50, среди них - трое детей

В результате ракетных ударов по Чернигову более 50 человек пострадали, среди них - трое детей.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко и медицинский директор Черниговской городской больницы №2 Наталья Фурс в эфире телемарафона

Прямая речь: "В городе Чернигов продолжается спасательная операция. Три ракетных удара по центру города. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто. Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди".

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Детали: Гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко сообщил, что в его больницу доставили 9 пострадавших. Еще 11 раненых, по словам медицинского директора Натальи Фурс, обратились в Черниговскую городскую больницу №2.

"Троих госпитализировали. Еще двое - в тяжелом состоянии в операционной".

По словам медиков, у пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.

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Также заместитель руководителя Офиса президента отметил, что на месте развернули штаб, где оказывается необходимая помощь тем, кто в ней нуждается. Работают представители власти, оперативно организуют работу комиссий, которые зафиксируют повреждения. По словам Кулебы, людям предоставят компенсацию за разрушенное имущество.

Предыстория:

Утром 17 апреля оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами объекты гражданской и социальной инфраструктуры. Ударили по густонаселенному району города, в результате чего погибли 11 человек.