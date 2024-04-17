Ракетний удар по Чернігову: Кулеба закликав надати Україні додаткові системи ППО

Після удару росіян по центру Чернігова в середу 17 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "невинні люди не загинули б", якби Україна мала достатні можливості для захисту та закликав партнерів надати нашій країні додаткові системи протиповітряної оборони.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності".

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Деталі: Міністр нагадав, що після удару російських терористів по центру Чернігова наразі загинуло щонайменше 11 і поранено щонайменше 22 людини, й це число ще може зрости.

Він також подякував Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.

"Спираючись на останні контакти президента Зеленського, я буду закликати інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня", – додав міністр.

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Передісторія:

Вранці 17 квітня влада України оголосила повітряну тривогу у низці областей через загрозу російських ракетних ударів.

Окупанти атакували Чернігів трьома ракетами. Били по об’єктах цивільної та соціальної інфраструктури, повідомлялося, що є загиблі та поранені.

Нагадаємо: