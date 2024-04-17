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Ракетний удар по Чернігову: Кулеба закликав надати Україні додаткові системи ППО

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 17 квітня 2024, 12:41
Ракетний удар по Чернігову: Кулеба закликав надати Україні додаткові системи ППО
Дмитро Кулеба, фото: Getty images

Після удару росіян по центру Чернігова в середу 17 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "невинні люди не загинули б", якби Україна мала достатні можливості для захисту та закликав партнерів надати нашій країні додаткові системи протиповітряної оборони.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Ці невинні люди не загинули б і не були поранені, якби Україна мала достатні можливості ППО. Три дні тому на Близькому Сході ми побачили, як виглядає надійний захист людських життів від ракет. Партнери України мають необхідні засоби, щоб допомогти нам рятувати українські життя з таким же рівнем ефективності".

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Деталі: Міністр нагадав, що після удару російських терористів по центру Чернігова наразі загинуло щонайменше 11 і поранено щонайменше 22 людини, й це число ще може зрости.

Він також подякував Німеччині за те, що вона вже прийняла важливе рішення щодо надання Україні додаткової батареї Patriot.

"Спираючись на останні контакти президента Зеленського, я буду закликати інших партнерів наслідувати цей приклад під час моїх зустрічей із союзниками з G7 в Італії цього тижня", – додав міністр. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Нагадаємо

  • Кулеба 17-19 квітня відвідає Італію для участі в міністерській зустрічі "Групи семи", на якій, як повідомляла "ЄП", він обговорить надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору.
  • Минулої п’ятниці Кулеба заявив, що йдуть активні переговори з союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.
  • 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Теми: Чернігівракетний ударжертви
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