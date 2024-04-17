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Ракетный удар по Чернигову: Кулеба призвал предоставить Украине дополнительные системы ПВО

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 17 апреля 2024, 12:41
Ракетный удар по Чернигову: Кулеба призвал предоставить Украине дополнительные системы ПВО
Дмитрий Кулеба, фото: Getty Images

После удара россиян по центру Чернигова в среду 17 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "невинные люди не погибли бы", если бы Украина имела достаточные возможности для защиты и призвал партнеров предоставить нашей стране дополнительные системы противовоздушной обороны.

Источник: Кулеба в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Эти невинные люди не погибли бы и не были ранены, если бы Украина имела достаточные возможности ПВО. Три дня назад на Ближнем Востоке мы увидели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет. Партнеры Украины имеют необходимые средства, чтобы помочь нам спасать украинские жизни с таким же уровнем эффективности".

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Детали: Министр напомнил, что после удара российских террористов по центру Чернигова пока погибли по меньшей мере 11 и ранены по меньшей мере 22 человека, и это число еще может возрасти.

Он также поблагодарил Германию за то, что она уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи Patriot.

"Опираясь на последние контакты президента Зеленского, я буду призывать других партнеров последовать этому примеру во время моих встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе", – добавил министр.

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Предыстория:

Напомним:

  • Кулеба 17-19 апреля посетит Италию для участия в министерской встрече "Группы семи", на которой, как сообщала "ЕвроПравда", он обсудит предоставление Украине дополнительных батарей Patriot и других систем противовоздушной обороны для защиты от российского террора.
  • В прошлую пятницу Кулеба заявил, что идут активные переговоры с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T.
  • 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Темы: Черниговракетный ударжертвы
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