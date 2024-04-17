Ракетный удар по Чернигову: Кулеба призвал предоставить Украине дополнительные системы ПВО

После удара россиян по центру Чернигова в среду 17 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что "невинные люди не погибли бы", если бы Украина имела достаточные возможности для защиты и призвал партнеров предоставить нашей стране дополнительные системы противовоздушной обороны.

Источник: Кулеба в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Эти невинные люди не погибли бы и не были ранены, если бы Украина имела достаточные возможности ПВО. Три дня назад на Ближнем Востоке мы увидели, как выглядит надежная защита человеческих жизней от ракет. Партнеры Украины имеют необходимые средства, чтобы помочь нам спасать украинские жизни с таким же уровнем эффективности".

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Детали: Министр напомнил, что после удара российских террористов по центру Чернигова пока погибли по меньшей мере 11 и ранены по меньшей мере 22 человека, и это число еще может возрасти.

Он также поблагодарил Германию за то, что она уже приняла важное решение о предоставлении Украине дополнительной батареи Patriot.

"Опираясь на последние контакты президента Зеленского, я буду призывать других партнеров последовать этому примеру во время моих встреч с союзниками из G7 в Италии на этой неделе", – добавил министр.

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Предыстория:

Утром 17 апреля власти Украины объявили воздушную тревогу в ряде областей из-за угрозы российских ракетных ударов.

Оккупанты атаковали Чернигов тремя ракетами. Били по объектам гражданской и социальной инфраструктуры, сообщалось, что есть погибшие и раненые.

Напомним: