Нам треба переграти Путіна в рішучості – Зеленський на засіданні Євроради

Президент України Володимир Зеленський під час спеціального засідання Європейської ради розповів про черговий удар росіян по Чернігову і зазначив, що "нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості".

Джерело: Зеленський у Телеграм

Пряма мова: "Під час спеціального засідання Європейської ради розповів про черговий удар російських терористів по нашому місту Чернігову. І так відбувається щодня. Це відображає нашу ключову потребу зараз – потребу в ППО".

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"Нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення. Я вірю в мир і впевнений у силі нашої Європи".

Деталі: Зеленський додав, що в Україні "немає такого формату захисту, який ми всі побачили днями на Близькому Сході".

"Наше, українське небо, небо наших сусідів заслуговує на таку ж безпеку", – наголосив він.