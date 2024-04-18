Нам надо переиграть Путина в решительности – Зеленский на заседании Евросовета
Президент Украины Владимир Зеленский во время специального заседания Европейского совета рассказал об очередном ударе россиян по Чернигову и отметил, что "нам всем надо сейчас переиграть Путина в решительности".
Источник: Зеленский в Телеграмм
Прямая речь: "Во время специального заседания Европейского совета рассказал об очередном ударе российских террористов по нашему городу Чернигову. И так происходит каждый день. Это отражает нашу ключевую потребность сейчас – потребность в ПВО".
"Нам всем нужно сейчас переиграть Путина в решимости, чтобы эта война наконец начала идти к справедливому окончанию. Я верю в мир и уверен в силе нашей Европы".
Детали: Зеленский добавил, что в Украине "нет такого формата защиты, который мы все увидели на днях на Ближнем Востоке".
"Наше, украинское небо, небо наших соседей заслуживает такой же безопасности", – подчеркнул он.