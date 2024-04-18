Нам надо переиграть Путина в решительности – Зеленский на заседании Евросовета

Президент Украины Владимир Зеленский во время специального заседания Европейского совета рассказал об очередном ударе россиян по Чернигову и отметил, что "нам всем надо сейчас переиграть Путина в решительности".

Источник: Зеленский в Телеграмм

Прямая речь: "Во время специального заседания Европейского совета рассказал об очередном ударе российских террористов по нашему городу Чернигову. И так происходит каждый день. Это отражает нашу ключевую потребность сейчас – потребность в ПВО".

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"Нам всем нужно сейчас переиграть Путина в решимости, чтобы эта война наконец начала идти к справедливому окончанию. Я верю в мир и уверен в силе нашей Европы".

Детали: Зеленский добавил, что в Украине "нет такого формата защиты, который мы все увидели на днях на Ближнем Востоке".

"Наше, украинское небо, небо наших соседей заслуживает такой же безопасности", – подчеркнул он.