Президент Європейської ради: Допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів
За підсумками першого дня роботи європейського саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів.
Джерело: Мішель, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Доставка такої допомоги (для України – ред.) – це не питання місяців, це питання днів та тижнів.
Дуже важливо, щоб ми виконували власні обіцянки. Можу вас завірити, що всі учасники, всі зацікавлені сторони роблять все можливе та докладають зусиль, щоб прискорити цей процес.
У дуже короткий проміжок часу ми підвищили наше оборонне виробництво та промисловий потенціал. Але цього недостатньо.
Ми маємо зробити більше, і, якщо можливо, використати те, що вже є в наявності, особливо системи протиповітряного захисту".
Деталі: Мішель зауважив, що під час зустрічі лідери країн ЄС знову виявили єдність, зокрема, у підтримці України. Вони, як завжди, мали нагоду вислухати послання від Президента України Володимира Зеленського.
Пряма мова: "Два пункти є надзвичайно важливими.
Перший: нам не потрібно так багато слів, оскільки вони (українці – ред.) потребують більше військового обладнання. Ми мали дуже добру дискусію з цього приводу. Ми зрозуміли, що країни-члени, особливо ті, які мають відповідні спроможності та потужності, – для них важливо надати Україні більше протиповітряних систем, більше боєприпасів".
Деталі: Другим важливим висновком після дискусії щодо України, на його переконання, є підтримка української "формули миру", особливо напередодні мирної конференції, яка має відбутися у Швейцарії у червні поточного року.
Пряма мова: "Ця зустріч є дуже важливою, щоб залучити міжнародне співтовариство, з усіма країнами по усьому світу, особливо – з Глобального півдня, з метою скоординувати точки зору, за участі ЄС у цій зустрічі в Швейцарії.
Ми дуже рішуче налаштовані підтримувати Україну. Ми не недооцінюємо існуючі виклики та усвідомлюємо, що у нас є відповідальність за дії".
"Хочу також підкреслити, що Володимир Зеленський просив нас зробити все можливе, щоб спробувати переконати Сполучені Штати надати більше підтримки, включаючи фінансову допомогу, на яку очікує Україна".
Передісторія:
- Як повідомлялося, у середу в Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, головною темою якою визначені питання конкурентоспроможності ЄС та розвитку європейської економіки.
- Перший день зустрічі лідери ЄС присвятили розгляду найбільш гострих міжнародних проблем, включаючи розвиток ситуації в Україні та на Близькому Сході.
- До глав держав та урядів в режимі телеконференції звернувся президент України Володимир Зеленський.