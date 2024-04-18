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Президент Європейської ради: Допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів

Ольга Глущенко Четвер, 18 квітня 2024, 04:42
Президент Європейської ради: Допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів
Президент Європейської ради Шарль Мішель. Фото з Facebook

За підсумками першого дня роботи європейського саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що допомога Україні – це питання не місяців, а днів і тижнів.

Джерело: Мішель, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Доставка такої допомоги (для України – ред.) – це не питання місяців, це питання днів та тижнів.

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Дуже важливо, щоб ми виконували власні обіцянки. Можу вас завірити, що всі учасники, всі зацікавлені сторони роблять все можливе та докладають зусиль, щоб прискорити цей процес.

У дуже короткий проміжок часу ми підвищили наше оборонне виробництво та промисловий потенціал. Але цього недостатньо.

Ми маємо зробити більше, і, якщо можливо, використати те, що вже є в наявності, особливо системи протиповітряного захисту".

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Деталі: Мішель зауважив, що під час зустрічі лідери країн ЄС знову виявили єдність, зокрема, у підтримці України. Вони, як завжди, мали нагоду вислухати послання від Президента України Володимира Зеленського.

Пряма мова: "Два пункти є надзвичайно важливими.

Перший: нам не потрібно так багато слів, оскільки вони (українці – ред.) потребують більше військового обладнання. Ми мали дуже добру дискусію з цього приводу. Ми зрозуміли, що країни-члени, особливо ті, які мають відповідні спроможності та потужності, – для них важливо надати Україні більше протиповітряних систем, більше боєприпасів".

Деталі: Другим важливим висновком після дискусії щодо України, на його переконання, є підтримка української "формули миру", особливо напередодні мирної конференції, яка має відбутися у Швейцарії у червні поточного року.

Пряма мова: "Ця зустріч є дуже важливою, щоб залучити міжнародне співтовариство, з усіма країнами по усьому світу, особливо – з Глобального півдня, з метою скоординувати точки зору, за участі ЄС у цій зустрічі в Швейцарії.

Ми дуже рішуче налаштовані підтримувати Україну. Ми не недооцінюємо існуючі виклики та усвідомлюємо, що у нас є відповідальність за дії".

"Хочу також підкреслити, що Володимир Зеленський просив нас зробити все можливе, щоб спробувати переконати Сполучені Штати надати більше підтримки, включаючи фінансову допомогу, на яку очікує Україна".

Передісторія:

  • Як повідомлялося, у середу в Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, головною темою якою визначені питання конкурентоспроможності ЄС та розвитку європейської економіки.
  • Перший день зустрічі лідери ЄС присвятили розгляду найбільш гострих міжнародних проблем, включаючи розвиток ситуації в Україні та на Близькому Сході.
  • До глав держав та урядів в режимі телеконференції звернувся президент України Володимир Зеленський.

Теми: Європадопомога Українівійна
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