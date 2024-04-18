Президент Европейского совета: Помощь Украине – это вопрос не месяцев, а дней и недель

По итогам первого дня работы европейского саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что помощь Украине – это вопрос не месяцев, а дней и недель.

Источник: Мишель, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Доставка такой помощи (для Украины – ред.) – это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель.

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Очень важно, чтобы мы выполняли собственные обещания. Могу вас заверить, что все участники, все заинтересованные стороны делают все возможное и прилагают усилия, чтобы ускорить этот процесс.

В очень короткий промежуток времени мы повысили наше оборонное производство и промышленный потенциал. Но этого недостаточно.

Мы должны сделать больше, и, если возможно, использовать то, что уже есть в наличии, особенно системы противовоздушной защиты".

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Детали: Мишель отметил, что во время встречи лидеры стран ЕС вновь проявили единство, в частности, в поддержке Украины. Они, как всегда, имели возможность выслушать послание от Президента Украины Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Два пункта являются чрезвычайно важными.

Первый: нам не нужно так много слов, поскольку они (украинцы – ред.) нуждаются в большем количестве военного оборудования. Мы имели очень хорошую дискуссию по этому поводу. Мы поняли, что страны-члены, особенно те, которые имеют соответствующие возможности и мощности, – для них важно предоставить Украине больше противовоздушных систем, больше боеприпасов".

Детали: Вторым важным выводом после дискуссии по Украине, по его убеждению, является поддержка украинской "формулы мира", особенно накануне мирной конференции, которая должна состояться в Швейцарии в июне текущего года.

Прямая речь: "Эта встреча очень важна, чтобы привлечь международное сообщество, со всеми странами по всему миру, особенно – с Глобального юга, с целью скоординировать точки зрения, при участии ЕС в этой встрече в Швейцарии.

Мы очень решительно настроены поддерживать Украину. Мы не недооцениваем существующие вызовы и осознаем, что у нас есть ответственность за действия".

"Хочу также подчеркнуть, что Владимир Зеленский просил нас сделать все возможное, чтобы попытаться убедить Соединенные Штаты оказать больше поддержки, включая финансовую помощь, на которую ожидает Украина".

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