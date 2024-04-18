Более 150 медийщиков обратились в комитет свободы слова относительно увольнения Гуменюк

Более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении руководительницы коммуникаций Сил обороны юга Натальи Гуменюк, вопрос должны рассмотреть на ближайшем заседании.

Источник: глава комитета нардеп Ярослав Юрчишин в Facebook

Прямая речь: "В комитет по вопросам свободы слова обратились более 150 медийщиков, изданий и объединений. Украинские и иностранные журналисты, фотографы, фиксеры, операторы и редакторы требуют уволить руководительницу коммуникаций ОК "Юг" Наталью Гуменюк.

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По словам медийщиков, их деятельности препятствуют на этом направлении. Среди наиболее вопиющих случаев - недостаточное освещение подрыва россиянами Каховской ГЭС. Из-за этого мировые медиа искали информацию о разрушении дамбы в источниках вражеской пропаганды. Также необходимо больше освещать наших воинов, которые держат фронт на юге и жителей этих регионов, которые ежедневно страдают от российских обстрелов.

Я полностью поддерживаю мнение, что безопасность наших военных – это первый приоритет. Однако именно мы должны давать возможность освещать российские преступления и подвиги наших защитников и защитниц. Если мы не будем говорить о войне – о ней миру расскажет враг. И подача информации будет точно не в нашу пользу".

Детали: Юрчишин отметил, что письмо от более 150 медийщиков не может оставаться без реакции власти. Вопрос планируют рассмотреть на ближайшем заседании комитета. Юрчишин говорит, что будет предлагать коллегам обратиться в Генеральный штаб.

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Что предшествовало: Ряд журналистов обратился к военному руководству Украины с требованием заменить руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".

Сама Гуменюк отвергла изложенные в заявлении журналистов утверждения.