Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів
Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ.
Джерело: ухвала Шевченківського районного суду, на яку звернуло увагу видання NGL.media
Деталі: Журналісти з'ясували, що ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії "ВТ Девелопмент" була дружина Ігоря Гринкевича – Світлана. Однак тепер власником компанії є львів’янин Максим Станкевич.
22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме: будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові; нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2, земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.
Арешт на майно цієї компанії наклали в межах розслідування щодо компаній "Трейд лайнс рітейл" та "Будівельна компанія Сітіград", які фігурують у справі Гринкевича.
На судовому слуханні представник компанії "ВТ Девелопмент" стверджував, що її майно не пов'язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича.
Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.
Тому суд вирішив, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його.
Це одне із трьох відомих кримінальних проваджень щодо Ігоря Гринкевича. В основній справі, щодо поставки неякісного одягу для військових, підозрюваними є Ігор Гринкевич із сином Романом та ще троє людей. Наразі строки досудового розслідування продовжили 17 липня цього року, у справі хабаря – до кінця червня.
Передісторія:
- 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників Головного слідчого управління Бюро за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування. УП з'ясувала, що це - Ігор Гринкевич.
- 30 грудня 2023 року Гринкевичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави в розмірі 429 млн 440 тис. гривень.
- Син Гринкевича заявив, що діяльність його родини відбувалась в умовах чинного законодавства і скандал замовний.
- Вдень 11 січня Державне бюро розслідувань повідомило, що в межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб МОУ, було проведено обшуки за адресами проживання та роботи львівського бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Було розпочато процес арешту активів.
- Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів показало перелік розшуканих активів Гринкевича та його родичів, серед них - елітна нерухомість, топавтомобілі та зброя.