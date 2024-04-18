Суд скасував арешт частини майна, яке фігурує у справі Гринкевичів

Суд скасував арешт на частину майна, що фігурує у справі проти львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого підозрюють у справі постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Джерело: ухвала Шевченківського районного суду, на яку звернуло увагу видання NGL.media

Деталі: Журналісти з'ясували, що ще влітку 2023 року бенефіціаром компанії "ВТ Девелопмент" була дружина Ігоря Гринкевича – Світлана. Однак тепер власником компанії є львів’янин Максим Станкевич.

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22 січня 2024 року Печерський районний суд міста Києва арештував майно "ВТ Девелопмент" у Львові, а саме: будівлю площею 3100 м2, на вул. Героїв УПА, 72 у Львові; нежитлові приміщення холодильника-розподілювача на вул. Апостола Д., 14 площею майже 1760 м2, земельну ділянку площею 0,15 га на вул. Героїв УПА.

Арешт на майно цієї компанії наклали в межах розслідування щодо компаній "Трейд лайнс рітейл" та "Будівельна компанія Сітіград", які фігурують у справі Гринкевича.

На судовому слуханні представник компанії "ВТ Девелопмент" стверджував, що її майно не пов'язане з договорами, які укладали компанії Гринкевича.

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Також суд встановив, що слідчі не надали доказів протиправної діяльності компанії, вона не є стороною договорів, які розслідують, а майно придбали задовго до їх укладення.

Тому суд вирішив, що подальше збереження арешту майна "не виправдовується потребами досудового розслідування" і скасував його.

Це одне із трьох відомих кримінальних проваджень щодо Ігоря Гринкевича. В основній справі, щодо поставки неякісного одягу для військових, підозрюваними є Ігор Гринкевич із сином Романом та ще троє людей. Наразі строки досудового розслідування продовжили 17 липня цього року, у справі хабаря – до кінця червня.

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