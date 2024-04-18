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Суд отменил арест части имущества, фигурирующего по делу Гринкевичей

Татьяна ОлейникЧетверг, 18 апреля 2024, 18:39
Суд отменил арест части имущества, фигурирующего по делу Гринкевичей
Игорь Гринкевич (слева) с сыном Романом (справа) (Фото:Благотворительный фонд Hope.ua)

Суд отменил арест на часть имущества, фигурирующего в деле против львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в деле поставки некачественной одежды для ВСУ.

Источник: решение Шевченковского районного суда, на которое обратило внимание издание NGL.media

Детали: Журналисты выяснили, что еще летом 2023 бенефициаром компании "ВТ Девелопмент" была жена Игоря Гринкевича - Светлана. Однако теперь владельцем компании является львовянин Максим Станкевич.

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22 января 2024 Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове, а именно: здание площадью 3100 м2, на ул. Героев УПА, 72 во Львове; нежилое помещение холодильника-распределителя на ул. Апостола Д., 14 площадью почти 1760 м2, земельный участок площадью 0,15 га по ул. Героев УПА.

Арест на имущество этой компании наложили в рамках расследования в отношении компаний "Трейд лайнс ритейл" и "Строительная компания Ситиград", фигурирующих в деле Гринкевича.

На судебном слушании представитель компании "ВТ Девелопмент" утверждал, что ее имущество не связано с договорами, заключаемыми компанией Гринкевича.

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Также суд установил, что следователи не предоставили доказательств противоправной деятельности компании, она не является стороной расследующих договоров, а имущество приобрели задолго до их заключения.

Поэтому суд решил, что дальнейшее сохранение ареста имущества "не оправдывается потребностями досудебного расследования" и отменило его.

Это одно из трех известных уголовных производств в отношении Игоря Гринкевича. В основном деле, по поставке некачественной одежды для военных, подозреваемы Игорь Гринкевич с сыном Романом и еще три человека. Сроки досудебного расследования продлили 17 июля этого года, по делу взятки - до конца июня.

Предыстория:

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. УП узнала, что речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. гривен.
  • Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
  • Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.

Темы: суд
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