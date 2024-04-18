Суд отменил арест части имущества, фигурирующего по делу Гринкевичей

Суд отменил арест на часть имущества, фигурирующего в деле против львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого в деле поставки некачественной одежды для ВСУ.

Источник: решение Шевченковского районного суда, на которое обратило внимание издание NGL.media

Детали: Журналисты выяснили, что еще летом 2023 бенефициаром компании "ВТ Девелопмент" была жена Игоря Гринкевича - Светлана. Однако теперь владельцем компании является львовянин Максим Станкевич.

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22 января 2024 Печерский районный суд города Киева арестовал имущество "ВТ Девелопмент" во Львове, а именно: здание площадью 3100 м2, на ул. Героев УПА, 72 во Львове; нежилое помещение холодильника-распределителя на ул. Апостола Д., 14 площадью почти 1760 м2, земельный участок площадью 0,15 га по ул. Героев УПА.

Арест на имущество этой компании наложили в рамках расследования в отношении компаний "Трейд лайнс ритейл" и "Строительная компания Ситиград", фигурирующих в деле Гринкевича.

На судебном слушании представитель компании "ВТ Девелопмент" утверждал, что ее имущество не связано с договорами, заключаемыми компанией Гринкевича.

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Также суд установил, что следователи не предоставили доказательств противоправной деятельности компании, она не является стороной расследующих договоров, а имущество приобрели задолго до их заключения.

Поэтому суд решил, что дальнейшее сохранение ареста имущества "не оправдывается потребностями досудебного расследования" и отменило его.

Это одно из трех известных уголовных производств в отношении Игоря Гринкевича. В основном деле, по поставке некачественной одежды для военных, подозреваемы Игорь Гринкевич с сыном Романом и еще три человека. Сроки досудебного расследования продлили 17 июля этого года, по делу взятки - до конца июня.

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