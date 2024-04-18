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РФ вдарила по Нікопольщині: пошкоджені інфраструктурний об’єкт й агрофірма

Євген КізіловЧетвер, 18 квітня 2024, 18:53
РФ вдарила по Нікопольщині: пошкоджені інфраструктурний об’єкт й агрофірма
пробитий російським ударом дах. фото: ОВА

Російські війська 18 квітня обстріляла з артилерії й атакувала ударними дронами Нікопольський район на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт й агрофірма.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах

Деталі: За його словами, від російських ударів потерпав Нікополь, Покровська, Марганецька і Мирівська громади.

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Загалом російська армія тричі обстріляла район з артилерії, ще 10 разів вдарила БпЛА різних типів.

Також понівечені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, лінія електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Крім того, 18 квітня російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, у результаті чого виникли пожежі, двоє людей дістали поранення.

Теми: Дніпропетровська областьбезпілотникиобстрілвійна
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