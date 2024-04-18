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РФ ударила по Никопольщине: повреждены инфраструктурный объект и агрофирма

Евгений КизиловЧетверг, 18 апреля 2024, 18:53
РФ ударила по Никопольщине: повреждены инфраструктурный объект и агрофирма
пробитая российским ударом крыша. фото: ОВА

Российские войска 18 апреля обстреляли из артиллерии и атаковали ударными дронами Никопольский район Днепропетровской области. Повреждения получили инфраструктурный объект и агрофирма.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в соцсетях

Детали: По его словам, от российских ударов пострадал Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская громады.

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Всего российская армия трижды обстреляла район из артиллерии, еще 10 раз ударила БпЛА различных типов.

Также повреждены 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, 2 гаража, линия электропередач.

Погибших и пострадавших нет.

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Что предшествовало: Кроме того, 18 апреля российские войска атаковали ракетами Днепровский район Днепропетровской области, в результате чего возникли пожары, два человека получили ранения.

Темы: Днепропетровская областьбеспилотникиобстрелвойна
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