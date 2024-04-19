Россияне ударили по Днепру и области: убили 6 взрослых и 2 детей

В результате российского удара в городе Днепр погибли 2 человека, в Синельниковом погибли 6 человек, среди которых двое детей, еще 29 жителей области получили ранения.

Исправлено: Ранее ОГП и глава ОВА сообщили, что в больнице умер еще один ребенок, поэтому количество жертв среди детей возросло до 3.

Но через некоторое время глава ОВА Сергей Лысак уточнил, что информация о третьем погибшем ребенке оказалась ошибочной − 6-летнего мальчика в тяжелом состоянии удалось доставить в областную больницу. Медики смогли его спасти, динамика пострадавшего положительная.

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Таким образом по состоянию на 12:00 оккупанты на Днепропетровщине убили 8 человек: двух взрослых в Днепре и 4 взрослых и двух детей (девочка 14 лет и мальчик 8 лет) в Синельниково.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram и в эфире марафона новостей, глава МВД Игорь Клименко, президент Владимир Зеленский, ГСЧС и ОГП в Telegram

Прямая речь Лысака: "На сейчас 8 человек погибли. Среди них есть дети. Два человека − мужчина и женщина − погибли в Днепре. Другие 6 жертв − в Синельниково".

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фото ГСЧС

Детали: Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Днепре по состоянию на 8:30 2 погибших и 16 раненых.

В Синельниковском районе погибли 6 человек, среди которых дети 6 и 8 лет. Еще 2 человека травмированы.

фото ГСЧС

По словам Лысака, в Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 − повреждены.

Глава ОВА добавил, что тяжелыми были ночь и утро. В Павлограде повреждено одно из предприятий.

Фото Из Telegram ЛЫсака

Били россияне и по Никопольщине: вечером из артиллерии обстреляли сам Никополь, а ночью − Марганецкую общину: повреждены два частных дома.

"Область пережила очередную массированную атаку. Часть вражеских целей сбили Силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 − ночью. Детали по этому поводу − позже. К сожалению, есть и попадания", − подытожил Лысак.

фото ГСЧС

По данным ГСЧС, на 9 утра в результате ракетной атаки по Днепропетровской области пострадали 29 человек, из них 14 спасли подразделения ГСЧС.

В частности, 20 человек пострадали в Днепре, из них 12 были спасены. В Синельниковом пострадали 6 человек, в частности, один ребенок. Спасены 2 человека. В Кривом Роге пострадали 3 человека.

фото ГСЧС

Президент Владимир Зеленский после очередного кровавого удара оккупантов призвал мир нанести поражение российскому террору.

"Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни. Мы должны нанести поражение российскому террору", − заявил президент.

Он подчеркнул, что это потребность не только Украины и украинцев, а это глобальная потребность.

"Россия должна отвечать за свой террор, и каждая ракета, каждый "Шахед" должны сбиваться. Мир может это гарантировать, партнеры имеют необходимые способности. Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы", − подытожил Зеленский.

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