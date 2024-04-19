ГУР: Російський Ту-22МЗ вдалося збити на відстані 300 км від України. Чим саме

Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

Джерело: пресслужба ГУР

Деталі: У розвідці зазначають, що ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 (за даними джерел УП, це зенітний ракетний комплекс дальнього радіусу дії С-200, модифікований фахівцями ГУР -ред.).

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Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився.

Дослівно: "Зазначимо, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата".

Чому це важливо: Ракети Х-22 РФ запускає з бортів Ту-22М3. Поблизу кордону зі Ставропольським краєм розташований військовий аеродром Моздок (Північна Осетія), де базуються ці стратегічні бомбардувальники ВКС РФ.

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