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ГУР: Российский Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии 300 км от Украины. Чем именно

Валентина РоманенкоПятница, 19 апреля 2024, 10:16
ГУР: Российский Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии 300 км от Украины. Чем именно
Ту-22МЗ иллюстративное фото из Википедии

Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля осуществляли ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: В разведке отмечают, что вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по данным источников УП, это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200, модифицированный специалистами ГУР -ред.).

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Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Дословно: "Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.

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За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".

Почему это важно: Ракеты Х-22 РФ запускает с бортов Ту-22М3. Вблизи границы со Ставропольским краем расположен военный аэродром Моздок (Северная Осетия), где базируются эти стратегические бомбардировщики ВКС РФ. 

 

Предыстория:

  • 19 апреля 2024 года в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине. По оперативным данным РФ, летчики катапультировались, один из экипажа погиб, двое в больнице, четвертого ищут.
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки впервые уничтожили российский носитель крылатых ракет Х-22 - Ту-22М3.
  • Олещук отметил, что Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории.

Темы: авиаГУРВоздушные силы ВСУвойна
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