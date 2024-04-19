ГУР: Российский Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии 300 км от Украины. Чем именно

Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля осуществляли ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.

Источник: пресс-служба ГУР

Детали: В разведке отмечают, что вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по данным источников УП, это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200, модифицированный специалистами ГУР -ред.).

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Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.

Дословно: "Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.

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За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".

Почему это важно: Ракеты Х-22 РФ запускает с бортов Ту-22М3. Вблизи границы со Ставропольским краем расположен военный аэродром Моздок (Северная Осетия), где базируются эти стратегические бомбардировщики ВКС РФ.

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