ГУР: Российский Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии 300 км от Украины. Чем именно
Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля осуществляли ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.
Источник: пресс-служба ГУР
Детали: В разведке отмечают, что вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (по данным источников УП, это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200, модифицированный специалистами ГУР -ред.).
Вследствие поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.
Дословно: "Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.
За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".
Почему это важно: Ракеты Х-22 РФ запускает с бортов Ту-22М3. Вблизи границы со Ставропольским краем расположен военный аэродром Моздок (Северная Осетия), где базируются эти стратегические бомбардировщики ВКС РФ.
Предыстория:
- 19 апреля 2024 года в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине. По оперативным данным РФ, летчики катапультировались, один из экипажа погиб, двое в больнице, четвертого ищут.
- Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ во взаимодействии с Главным управлением разведки впервые уничтожили российский носитель крылатых ракет Х-22 - Ту-22М3.
- Олещук отметил, что Украине нужно больше средств, больше ракет, чтобы лучше защитить от российского терроризма прифронтовые территории.