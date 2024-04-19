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Столтенберг визнав право України на збиття Ту-22 в Росії

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 18:48
Столтенберг визнав право України на збиття Ту-22 в Росії
Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право оборонятися і бити по російських військових літаках за межами своєї території.

Джерело: Столтенберг на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня, коментуючи повідомлення про збиття російського Ту-22М3, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Столтенберг наголосив, що йдеться про загарбницьку війну, в якій Росія нападає на свого сусіда – Україну.

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"Україна має право на самооборону, і воно передбачає й удари по легітимних військових цілях за межами України. Тож збиття російських літаків, які використовуються для атак по Україні, є частиною права України на самооборону", – додав він.

Головне управління розвідки 19 квітня повідомило, що спільно з Повітряними силами збило один із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч проти 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України.

Столтенберг і раніше наголошував, що Україна як країна, що обороняється від агресії, має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.

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Теми: НАТОУкраїнаРосіяавіа
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