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Столтенберг признал право Украины на сбитие Ту-22 в России

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 18:48
Столтенберг признал право Украины на сбитие Ту-22 в России
Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина имеет право обороняться и бить по российским военным самолетам за пределами своей территории.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Украина-НАТО 19 апреля, комментируя сообщения о сбитии российского Ту-22М3, сообщает "Европейская правда"

Детали: Столтенберг подчеркнул, что речь идет о захватнической войне, в которой Россия нападает на своего соседа – Украину.

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"Украина имеет право на самооборону, и оно предусматривает и удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Поэтому сбивание российских самолетов, которые используются для атак по Украине, является частью права Украины на самооборону", – добавил он.

Главное управление разведки 19 апреля сообщило, что совместно с Воздушными силами сбило один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля осуществляли ракетную атаку против Украины.

Столтенберг и ранее подчеркивал, что Украина как страна, обороняющаяся от агрессии, имеет право наносить удары по "легитимным военным целям" за своими пределами.

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Темы: НАТОУкраинаРосcияавиа
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