Українські зенітники збили 4 російські "Орлани" на Одещині
П'ятниця, 19 квітня 2024, 19:13
В Одеській області воїни зенітної ракетної бригади збили протягом дня 4 російські розвідувальні дрони "Орлан-10".
Джерело: Сили оборони півдня у соцмережах
Дослівно: "Упродовж дня, 19 квітня 2024 року, на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 4 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".
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Що передувало:
- 19 квітня Одещина зазнала ракетного удару РФ: є пошкодження інфраструктури та поранена людина.
- У результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами в ніч на 19 квітня був збитий дальній бомбардувальник Ту-22М3, який здійснював ракетну атаку на Україну.