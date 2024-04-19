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Українські зенітники збили 4 російські "Орлани" на Одещині

Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 19:13
Українські зенітники збили 4 російські Орлани на Одещині
"Орлан-10" на плечі російського солдата. фото: Міноборони РФ

В Одеській області воїни зенітної ракетної бригади збили протягом дня 4 російські розвідувальні дрони "Орлан-10".

Джерело: Сили оборони півдня у соцмережах

Дослівно: "Упродовж дня, 19 квітня 2024 року, на Одещині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 4 російські розвідувальні БпЛА "Орлан-10".

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Що передувало:

  • 19 квітня Одещина зазнала ракетного удару РФ: є пошкодження інфраструктури та поранена людина.
  • У результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами в ніч на 19 квітня був збитий дальній бомбардувальник Ту-22М3, який здійснював ракетну атаку на Україну.

Теми: війнабезпілотникиРосіяОдеська область
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