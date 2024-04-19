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Украинские зенитчики сбили 4 российских "Орлана" в Одесской области

Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 19:13
Украинские зенитчики сбили 4 российских Орлана в Одесской области
"Орлан-10" на плече российского солдата. фото: Минобороны РФ

В Одесской области воины зенитной ракетной бригады сбили в течение дня 4 российских разведывательных дрона "Орлан-10".

Источник: Силы обороны юга в соцсетях

Дословно: "В течение дня, 19 апреля 2024 года, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 4 российских разведывательных БпЛА "Орлан-10".

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Что предшествовало:

  • 19 апреля Одесская область подверглась ракетному удару РФ: есть повреждения инфраструктуры и ранен человек.
  • В результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами в ночь на 19 апреля был сбит дальний бомбардировщик Ту-22М3, который осуществлял ракетную атаку на Украину.

Темы: войнабеспилотникиРосcияОдесская область
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