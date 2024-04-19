Зеленський провів нараду біля розбомбленої багатоповерхівки в Дніпрі

Президент Володимир Зеленський відвідав місце російського удару у Дніпрі, де провів нараду щодо посилення захисту регіону.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Дніпро. Нарада щодо ситуації в області, захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики".

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Деталі: За словами президента, він особисто подякував рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру.

Пряма мова: "Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України".

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