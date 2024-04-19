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Зеленський провів нараду біля розбомбленої багатоповерхівки в Дніпрі

Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 19:49
Зеленський провів нараду біля розбомбленої багатоповерхівки в Дніпрі
Зеленський у Дніпрі. фото: пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський відвідав місце російського удару у Дніпрі, де провів нараду щодо посилення захисту регіону.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Дніпро. Нарада щодо ситуації в області, захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики".

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Деталі: За словами президента, він особисто подякував рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру.

Пряма мова: "Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • 19 квітня вранці росіяни вдарили по Дніпру і області. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. У Синельниковому частково зруйновано 4 приватні будинки, ще 8 – пошкоджені. У Павлограді пошкоджене одне з підприємств.
  • Били росіяни і по Нікопольщині: ввечері з артилерії обстріляли сам Нікополь, а вночі – Марганецьку громаду: пошкоджені два приватні будинки.
  • Вдень у ДСНС повідомили, що дістали з-під завалів у Дніпрі тіло уже сьомої жертви удару.

Теми: ЗеленськийДніпро
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