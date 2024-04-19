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Зеленский провел совещание возле разбомбленной многоэтажки в Днепре

Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 19:49
Зеленский провел совещание возле разбомбленной многоэтажки в Днепре
Зеленский в Днепре. фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский посетил место российского удара в Днепре, где провел совещание по усилению защиты региона.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Днепр. Совещание по ситуации в области, защите Днепра, всех городов и общин региона. Доклады по объектам критической инфраструктуры, строительства защитных сооружений, восстановления и модернизации объектов энергетики".

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Детали: По словам президента, он лично поблагодарил спасателей, которые ликвидируют последствия российского ракетного удара по Днепру.

Прямая речь: "Очень важно, чтобы каждый, кто нуждается в помощи сейчас, получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 апреля утром россияне ударили по Днепру и области. В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. В Синельниково частично разрушены 4 частных дома, еще 8 - повреждены. В Павлограде повреждено одно из предприятий.
  • Били россияне и по Никопольщине: вечером из артиллерии обстреляли сам Никополь, а ночью - Марганецкую громаду: повреждены два частных дома.
  • Днем в ГСЧС сообщили, что достали из-под завалов в Днепре тело уже седьмой жертвы удара.

Темы: ЗеленскийДнепр
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