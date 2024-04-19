Зеленский провел совещание возле разбомбленной многоэтажки в Днепре

Президент Владимир Зеленский посетил место российского удара в Днепре, где провел совещание по усилению защиты региона.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Днепр. Совещание по ситуации в области, защите Днепра, всех городов и общин региона. Доклады по объектам критической инфраструктуры, строительства защитных сооружений, восстановления и модернизации объектов энергетики".

Реклама:

Детали: По словам президента, он лично поблагодарил спасателей, которые ликвидируют последствия российского ракетного удара по Днепру.

Прямая речь: "Очень важно, чтобы каждый, кто нуждается в помощи сейчас, получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ