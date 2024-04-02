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Лукашенко: Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто

Ірина БалачукВівторок, 2 квітня 2024, 13:48
Лукашенко: Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто
Фото з сайту Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко побував у прикордонному місті Гродно і заявив, що Білорусь все ж таки готується до війни, хоч і не хоче воювати.

Джерело: сайт Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру − готуйся до війни" − не я це придумав. Це дуже правильно сказано".

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Деталі: Водночас він наголосив, що Білорусь веде необхідні приготування до можливого конфлікту: готує відповідні підрозділи, постачає до військ різні види озброєнь і техніки.

"Якщо звідти (з недружніх країн, − примітка сайту Лукашенка) хтось підвиває і нас критикує, знайте: ми робимо правильно. Якщо там нас почнуть хвалити, біда", − заявив самопроголошений президент РБ.

Лукашенко також додав, що Білорусь нібито нікому нічим не погрожує: "Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю, дай бог, обробити".

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Повідомляють, що Лукашенко взяв участь у церемонії закладення капсули на місці будівництва нової міської лікарні в прикордонному Гродно і в такий спосіб нібито дав "послання сусіднім із Білоруссю країнам".

Мовляв, Білорусь теж риє землю поруч із кордоном, але не під окопи, а для будівництва медустанови.

Пряма мова Лукашенка: "Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону спрямовуємо на соціальну сферу. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані тільки на творення".

Чому це важливо: Росія та її сателіт Білорусь неодноразово погрожували країнам НАТО. Росія вигаданою "загрозою з боку Заходу" виправдовувала свій напад на Україну. Білоруська влада всіляко підтримує дії російського глави Володимира Путіна. Російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі. Також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну територією Білорусі переміщалося багато російської військової техніки, РБ лікувала поранених російських окупантів у своїх лікарнях.

Лукашенко протягом останніх років збільшив кількість військових навчань, перевірки військ і техніки, неодноразово заявляв про можливість розміщення російської ядерної зброї в РБ.

Такі дії він виправдовував повторенням мантри Кремля про те, що НАТО нібито готується напасти і на Білорусь.

Західні країни справді заговорили про необхідність посилення східного кордону НАТО, особливо після неодноразових заяв російських високопосадовців щодо можливості війни РФ із НАТО та погроз ударів по європейських містах та США.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьвійна
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