У Туреччині зняли з виборів мера опозиціонера і віддали перемогу кандидату від Ердогана

У Туреччині в останній момент зняли з виборів мера муніципалітету Ван опозиційного кандидата і віддали перемогу кандидату від партії президента Ердогана, який зайняв другу позицію.

Джерело: низка ЗМІ та агентство Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: У східному муніципалітеті Ван перемогу на місцевих виборах здобув Абдулла Зейдан, кандидат від партії DEM, із 55,5% голосів. Кандидат від "Партії справедливості та розвитку" чинного президента Ердогана отримав 27,2%.

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Проте згодом стало відомо, що Зейдана зняли з виборів, відкликавши його право обиратися, і переможцем визнають кандидата від партії Ердогана Абдулахата Арваса.

У правлінні DEM оголосили, що за 2 дні до виборів, в самому кінці робочого дня у п’ятницю, Мін’юст Туреччини надіслав лист, у якому оскаржив право Зейдана обиратися, і суд ухвалив рішення про те, що він не міг бути кандидатом, після чого про це повідомили Центральну виборчу комісію.

З повідомлень не зрозуміло, у який саме день було ухвалене рішення про позбавлення Зейдана права обиратися, та чи відбулося це до чи вже після фактичного голосування.

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У DEM наголошують, що Зейдан з 2022 року отримав необхідні права та пройшов усі перевірки.

Партія DEM заявила, що це несправедиливе рішнення має бути скасоване, та скликала своїх прихильників на протест під регіональний офіс. Під час демонстрації сталися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Турецька влада веде кампанію з розправи над прокурдським політичним рухом після провалу мирного процесу в 2015 році, звинувачуючи його у зв’язках з курдськими бойовиками.

Нагадаємо: За підсумками місцевих виборів 31 березня політсила чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зазнала найбільшої поразки за понад 20 років. Прихильники опозиції влаштували масштабні святкування у Стамбулі.

Сам Ердоган, коментуючи результати виборів, висловив жаль, що його політична сила не змогла досягти бажаних результатів.

Детально про значення поразки партії Ердогана на місцевих виборах дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "Туреччина обирає опозицію"