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В Турции сняли с выборов мэра оппозиционера и отдали победу кандидату от Эрдогана

Мария Емец, Евгений КизиловВторник, 2 апреля 2024, 19:05
В Турции сняли с выборов мэра оппозиционера и отдали победу кандидату от Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Getty Images

В Турции в последний момент сняли с выборов мэра муниципалитета Ван оппозиционного кандидата и отдали победу кандидату от партии президента Эрдогана, который занял вторую позицию.

Источник: ряд СМИ и агентство Reuters, пишет "Европейская правда"

Детали: В восточном муниципалитете Ван победу на местных выборах одержал Абдулла Зейдан, кандидат от партии DEM, с 55,5% голосов. Кандидат от "Партии справедливости и развития" действующего президента Эрдогана получил 27,2%.

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Однако впоследствии стало известно, что Зейдана сняли с выборов, отозвав его право избираться, и победителем признают кандидата от партии Эрдогана Абдулахата Арваса.

В правлении DEM объявили, что за 2 дня до выборов, в самом конце рабочего дня в пятницу, Минюст Турции прислал письмо, в котором оспорил право Зейдана избираться, и суд принял решение о том, что он не мог быть кандидатом, после чего об этом уведомили Центральную избирательную комиссию.

Из сообщений не понятно, в какой именно день было принято решение о лишении Зейдана права избираться, и произошло ли это до или уже после фактического голосования.

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В DEM отмечают, что Зейдан с 2022 года получил необходимые права и прошел все проверки.

Партия DEM заявила, что это несправедливое решение должно быть отменено, и созвала своих сторонников на протест под региональный офис. Во время демонстрации произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ.

Турецкие власти ведут кампанию по расправе над прокурдским политическим движением после провала мирного процесса в 2015 году, обвиняя его в связях с курдскими боевиками.

Напомним По итогам местных выборов 31 марта политсила действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела крупнейшее поражение за более чем 20 лет. Сторонники оппозиции устроили масштабные празднования в Стамбуле.

Сам Эрдоган, комментируя результаты выборов, выразил сожаление, что его политическая сила не смогла достичь желаемых результатов.

Подробно о значении поражения партии Эрдогана на местных выборах смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "Турция выбирает оппозицию".

Темы: ТурцияЭрдоганвиборыместная власть
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