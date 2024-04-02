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У Харкові з'явилися вулиця Єніна та в'їзд Джуса

Євген КізіловВівторок, 2 квітня 2024, 21:18
У Харкові з'явилися вулиця Єніна та в'їзд Джуса
Євгеній Єнін. Фото: сайт МВС

Одну з вулиць Харкова назвали на честь Євгенія Єніна — колишнього заступника міністра внутрішніх справ, що загинув в авіакатастрофі у Броварах. Також у місті з'явився в'їзд Глісада Джуса - на честь загиблого українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним "Джус".

Джерело: сайт Харківської міської ради

Деталі: Повідомляється, що на честь Єніна перейменували вулицю Бакуліна. В’їзд Джуса раніше був в'їздом Трінклера.

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У вівторок мер Харкова Ігор Терехов підписав відповідне розпорядження, яким було перейменувано ще 16 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.

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