У Харкові з'явилися вулиця Єніна та в'їзд Джуса
Вівторок, 2 квітня 2024, 21:18
Одну з вулиць Харкова назвали на честь Євгенія Єніна — колишнього заступника міністра внутрішніх справ, що загинув в авіакатастрофі у Броварах. Також у місті з'явився в'їзд Глісада Джуса - на честь загиблого українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним "Джус".
Джерело: сайт Харківської міської ради
Деталі: Повідомляється, що на честь Єніна перейменували вулицю Бакуліна. В’їзд Джуса раніше був в'їздом Трінклера.
Реклама:
У вівторок мер Харкова Ігор Терехов підписав відповідне розпорядження, яким було перейменувано ще 16 топонімів, назви яких пов’язані з країною-агресором.
Що передувало:
- Вранці 18 січня 2023 року у місті Бровари на Київщині упав гвинтокрил – спалахнула пожежа. У результаті падіння загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом було 14 жертв, серед яких 1 дитина.
- Серед основних версій – порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
- У Києві одну з вулиць назвали на честь загиблого в авіакатастрофі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.
- 25 серпня унаслідок зіткнення двох українських літаків на Житомирщині загинув відомий пілот з позивним "Джус". Разом з ним загинули ще двоє льотчиків.
ВІДЕО ДНЯ