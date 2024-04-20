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У Смоленській області РФ через атаку дрона почалася пожежа на об'єкті ПЕК

Олена ІвашківСубота, 20 квітня 2024, 05:38
У Смоленській області РФ через атаку дрона почалася пожежа на об'єкті ПЕК
фото: РосЗМІ

У ніч на суботу через атаку безпілотників на об'єкті паливно-енергетичного комплексу в Смоленській області виникла пожежа.

Джерело: губернатор Смоленської області Василь Анохін у Телеграмі

Деталі: Він також повідомив, що ППО збила дрони, але внаслідок падіння уламків сталося загоряння ємності з пально-мастильними матеріалами. 

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На місці події працюють пожежники та ліквідують відкрите полум'я.

Про атаку безпілотників також повідомляли у Бєлгородській, Калузькій, Брянській та Курській областях.

Теми: безпілотникиРосія
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