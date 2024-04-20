В Смоленской области РФ из-за атаки дрона начался пожар на объекте ТЭК
Суббота, 20 апреля 2024, 05:38
В ночь на субботу из-за атаки беспилотников на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области возник пожар.
Источник: губернатор Смоленской области Василий Анохин в Телеграмме
Детали: Он также сообщил, что ПВО сбила дроны, но в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.
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На месте происшествия работают пожарные и ликвидируют открытое пламя.
Об атаке беспилотников также сообщали в Белгородской, Калужской, Брянской и Курской областях.