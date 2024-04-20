Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Смоленской области РФ из-за атаки дрона начался пожар на объекте ТЭК

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 05:38
В Смоленской области РФ из-за атаки дрона начался пожар на объекте ТЭК
фото: РосСМИ

В ночь на субботу из-за атаки беспилотников на объекте топливно-энергетического комплекса в Смоленской области возник пожар.

Источник: губернатор Смоленской области Василий Анохин в Телеграмме

Детали: Он также сообщил, что ПВО сбила дроны, но в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами. 

Реклама:

На месте происшествия работают пожарные и ликвидируют открытое пламя.

Об атаке беспилотников также сообщали в Белгородской, Калужской, Брянской и Курской областях.

Темы: беспилотникиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ

Помощь Украине: США объявили новый пакет на $1 млрд

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Жінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина в Днепре

фотоАфриканская пыль добралась до Киева

Российские силовики взялись за заместителя Шойгу после спецоперации ГУР – источники

Все новости...
беспилотники
МО РФ: Этой ночью 50 беспилотников атаковали восемь областей в России
Вблизи Брянска в РФ горит подстанция, сообщают об атаке дронов
Украинские зенитчики сбили 4 российских "Орлана" в Одесской области
Последние новости
21:06
В новом пакете оружия для Украины есть ракеты ATACMS – СМИ
20:52
Днепр во второй раз стал чемпионом Украины
20:38
Apple требует от Telegram заблокировать ряд каналов для пользователей с украинскими SIM-картами
20:24
Украинские мужчины 18-60 лет не смогут получить паспорта за рубежом – постановление КМУ
20:23
США еще в марте передали Украине ракеты ATACMS, которыми уже били по целям - СМИ
20:15
фотоУкраинские полярники показали закаты солнца в Атлантическом океане
20:10
Оккупанты совершили более 60 атак по всей линии фронта за сутки – Генштаб
19:59
Зеленский о помощи США Украине Украине: Сейчас будем преодолевать полгода, которые прошли в дебатах
19:48
Кусала шестимесячную дочь: на Житомирщине суд наказал мать за пытки ребенка
19:30
Литва почти прекратила импорт зерна из России и Беларуси
Все новости...
Реклама: