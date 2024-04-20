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Британська розвідка проаналізувала збиття російського стратегічного бомбардувальника

Андрій Синявський, Роман ПетренкоСубота, 20 квітня 2024, 13:57
Британська розвідка проаналізувала збиття російського стратегічного бомбардувальника
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ КАНАЛА ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВА

Розвідка Великої Британії вивчила повідомлення про збиття стратегічного російського бомбардувальника Ту-22М3 19 квітня 2024 року.

Джерело: огляд британського Міноборони, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає відомство, майже напевно, що повідомлення про використання ракети С-200 є правдивими, і що це була ще одна успішна атака України по російським військово-повітряним силам.

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"Ця система, ймовірно, була використана для збиття російського (літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління) A-50 23 лютого 2024 року", – йдеться в огляді.

Розвідка зауважила, що це перший випадок, коли стратегічний бомбардувальник збила українська система протиповітряної оборони.

"Дуже ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", – вказує відомство.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 − такі літаки Росія використовує для завдання ударів по Україні. За оперативними даними РФ, льотчики катапультувалися, один із екіпажу загинув, двоє в лікарні, четвертого шукають.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки вперше знищили російський носій крилатих ракет Х-22 – Ту-22М3.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що перед збиттям російського бомбардувальника Ту-22М3 українські військові сиділи тиждень в "засідці".

Днями розвідка Великої Британії повідомила, що РФ загалом вивела свої кораблі і підводні човни Чорноморського флоту з Севастополя далі на схід до Новоросійська.

Теми: Росіяавіа
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