"Тиждень чекали": Буданов розповів деталі збиття російського Ту-22

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що перед збиттям російського бомбардувальника Ту-22М3 українські військові сиділи тиждень в "засідці".

Джерело: Буданов в коментарі BBC Україна

Пряма мова: "Тиждень була, скажімо так, сама "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж".

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Деталі: Буданов уточнив, що літак вразили на відстані 308 кілометрів.

За даними ГУР, у росіян ще є літаки такого виду. Але керівник ГУР каже, що "це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", від якого "Одесі буде трошки легше зараз".

Буданов пояснив, що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, "які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту".

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Тепер росіянам доведеться шукати нові пускові рубежі для запуску ракет, і вони будуть змушені застосовувати "тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря", каже Буданов.

Що передувало: