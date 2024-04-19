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"Тиждень чекали": Буданов розповів деталі збиття російського Ту-22

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 квітня 2024, 19:53
Тиждень чекали: Буданов розповів деталі збиття російського Ту-22
Фото з телеграм каналу губернатора Ставропольського краю Володимира Владімірова

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів, що перед збиттям російського бомбардувальника Ту-22М3 українські військові сиділи тиждень в "засідці".

Джерело: Буданов в коментарі BBC Україна

Пряма мова: "Тиждень була, скажімо так, сама "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж".

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Деталі: Буданов уточнив, що літак вразили на відстані 308 кілометрів.

За даними ГУР, у росіян ще є літаки такого виду. Але керівник ГУР каже, що "це перше збиття літака дальньої авіації в цій війні", від якого "Одесі буде трошки легше зараз".

Буданов пояснив, що літаки Ту-22М3 застосовували ракети Х-22, "які, мабуть, найбільше принесли саме руйнувань по місту".

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Тепер росіянам доведеться шукати нові пускові рубежі для запуску ракет, і вони будуть змушені застосовувати "тільки наземні комплекси для ударів по Одесі та ракети з дальньої авіації та з моря", каже Буданов.

Що передувало:

  • 19 квітня 2024 року у Ставропольському краї РФ упав бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 − такі літаки Росія використовує для завдання ударів по Україні. За оперативними даними РФ, льотчики катапультувалися, один із екіпажу загинув, двоє в лікарні, четвертого шукають.
  • Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки вперше знищили російський носій крилатих ракет Х-22 - Ту-22М3.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг коментуючи збиття російського Ту-22М3 сказав, що Україна має право оборонятися і бити по російських військових літаках за межами своєї території.

Теми: війнаБудановавіа
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