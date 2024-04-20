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У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів

Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 22:46
У Росії істерика через рішення про допомогу США Україні та конфіскацію активів
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар російського правителя Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що схвалена Палатою представників допомога США Україні "зробить більше загиблих українців" і збагатить Сполучені Штати, а також пригрозив, що США доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів РФ.

Джерело: Пєсков у коментарі ТАСС, Захарова і Медведєв у Telegram

Пряма мова Пєскова: "Рішення про надання допомоги Україні очікуване і було прогнозованим. Це ще більше збагатить Сполучені Штати Америки і ще більше розорить Україну, зробить більше загиблих українців з вини київського режиму".

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Деталі: Пєсков також заявив, що, якщо США конфіскують заморожені російські активи, їм "доведеться за це відповісти".

"І тут навряд чи будуть якісь тимчасові обмеження. І робити ми це будемо так, як це буде найкращим чином відповідати нашим інтересам", - пригрозив він.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що схвалена Палатою представників США допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню "посилить світові кризові явища".

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Підтримку України вона назвала "прямим спонсоруванням терористичної діяльності", Тайваню "втручанням у внутрішні справи Китаю", Ізраїлю "прямим шляхом до ескалації безпрецедентного загострення" на Близькому Сході.

Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав схвалення Палатою представників допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню "голосуванням радісних штатівських виродків" за "продовження громадянської війни розділеного народу нашої раніше єдиної країни" і збільшення жертв війни, яку Росія веде проти України. Він також побажав США якнайшвидше зануритися в нову громадянську війну, яка призведе до розпаду Сполучених Штатів.

Що передувало: У суботу Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на безпеку України на суму близько 61 мільярда доларів.

Загалом ухвалений Палатою представників у суботу пакет законів на суму 95 мільярдів доларів передбачає надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Палата представників також схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів РФ на користь України та розширення антиросійських санкцій.

Теми: РосіяСШАдопомога Україні
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