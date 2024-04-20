В России истерика из-за решений о помощи США Украине и конфискации активов

Пресс-секретарь российского правителя Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что одобренная Палатой представителей помощь США Украине "сделает больше погибших украинцев" и обогатит Соединенные Штаты и пригрозил, что США придется ответить за конфискацию замороженных активов РФ.

Источник: Песков в комментарии ТАСС, Захарова и Медведев в Telegram

Прямая речь Пескова: "Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима".

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Детали: Песков также заявил, что, если США конфискуют замороженные российские активы, им "придется за это ответить".

"И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - пригрозил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одобренная Палатой представителей США помощь Украине, Израилю и Тайваню "усугубит мировые кризисные явления".

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Поддержку Украины она назвала "прямым спонсированием террористической деятельности", Тайваня "вмешательством во внутренние дела Китая", Израиля "прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения" на Ближнем Востоке.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одобрение Палатой представителей помощи Украине, Израилю и Тайваню "голосованием радостные штатовских ублюдков" за "продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны" и увеличение жертв войны, которую Россия ведет против Украины. Он также пожелал США как можно быстрее погрузиться в новую гражданскую войну, которая приведет к распаду Соединенных Штатов.

Что предшествовало: В субботу Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи на безопасность Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.

В целом принятый Палатой представителей в субботу пакет законов на сумму 95 миллиардов долларов предусматривает предоставление помощи по безопасности Украине, Израилю и Тайваню.

Палата представителей также одобрила законопроект о возможности конфискации активов РФ в пользу Украины и расширение антироссийских санкций.