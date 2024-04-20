50 мільярдів на оборону: Шмигаль розповів, на що підуть гроші від США

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що у разі затвердження Сенатом законопроєкту про допомогу Україні із майже 61 мільярда доларів загальної допомоги 49,9 мільярдів піде на оборонні видатки.

Джерело: Шмигаль у Facebook

Пряма мова: "Загальний обсяг допомоги – майже 61 млрд доларів:

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49,9 млрд – оборонні видатки

7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка

1,57 млрд – економічна допомога

400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування".

Деталі: Прем’єр підкреслив, що Україна очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.

"Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", – додав він.

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