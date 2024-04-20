50 мільярдів на оборону: Шмигаль розповів, на що підуть гроші від США
Субота, 20 квітня 2024, 23:08
Прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що у разі затвердження Сенатом законопроєкту про допомогу Україні із майже 61 мільярда доларів загальної допомоги 49,9 мільярдів піде на оборонні видатки.
Джерело: Шмигаль у Facebook
Пряма мова: "Загальний обсяг допомоги – майже 61 млрд доларів:
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- 49,9 млрд – оборонні видатки
- 7,8 млрд – потенційна бюджетна підтримка
- 1,57 млрд – економічна допомога
- 400 млн – кошти на захист кордонів та гуманітарне розмінування".
Деталі: Прем’єр підкреслив, що Україна очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів.
"Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО. Посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків. Продовження швидкого відновлення, насамперед критичної інфраструктури", – додав він.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У суботу Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на безпеку України на суму близько 61 мільярда доларів.
- Загалом ухвалений Палатою представників у суботу пакет законів на суму 95 мільярдів доларів передбачає надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
- Палата представників також схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів РФ на користь України та розширення антиросійських санкцій.
- Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко затвердити законопроєкт про допомогу Україні і надіслати його "на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою".