50 миллиардов на оборону: Шмыгаль рассказал, на что пойдут деньги от США

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в случае утверждения Сенатом законопроекта о помощи Украине из почти 61 миллиарда долларов общей помощи 49,9 миллиардов пойдет на оборонные расходы.

Источник: Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Общий объем помощи – почти 61 млрд долларов:

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49,9 млрд – оборонные расходы

7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка

1,57 млрд – экономическая помощь

400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование".

Детали: Премьер подчеркнул, что Украина ожидает успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в течение ближайших дней.

"Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры", - добавил он.

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