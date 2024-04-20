50 миллиардов на оборону: Шмыгаль рассказал, на что пойдут деньги от США
Суббота, 20 апреля 2024, 23:08
Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что в случае утверждения Сенатом законопроекта о помощи Украине из почти 61 миллиарда долларов общей помощи 49,9 миллиардов пойдет на оборонные расходы.
Источник: Шмыгаль в Facebook
Прямая речь: "Общий объем помощи – почти 61 млрд долларов:
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- 49,9 млрд – оборонные расходы
- 7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка
- 1,57 млрд – экономическая помощь
- 400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование".
Детали: Премьер подчеркнул, что Украина ожидает успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в течение ближайших дней.
"Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в частности дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры", - добавил он.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В субботу Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи на безопасность Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.
- В целом принятый Палатой представителей в субботу пакет законов на сумму 95 миллиардов долларов предусматривает предоставление помощи по безопасности Украине, Израилю и Тайваню.
- Палата представителей также одобрила законопроект о возможности конфискации активов РФ в пользу Украины и расширение антироссийских санкций.
- Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро утвердить законопроект о помощи Украине и отправить его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".