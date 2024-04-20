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Кулеба про схвалення допомоги Україні: Поганий день для Путіна

Катерина ТищенкоСубота, 20 квітня 2024, 23:33
Кулеба про схвалення допомоги Україні: Поганий день для Путіна
Дмитро Кулеба, фото Anadolu Agency via Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав 20 квітня "поганим днем для Путіна" через схвалення Палатою представників США допомоги Україні.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х

Пряма мова: "Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює.

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Ми вдячні Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні. Кожен, хто зробив це рішення реальністю, зробив правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство".

Деталі: Кулеба наголосив, що Україна з нетерпінням чекає на швидке ухвалення законопроекту Сенатом США, його підписання президентом країни Джо Байденом "та на те, що його відчують наші воїни на передовій".

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Теми: Кулеба ДмитроСШАдопомога Україні
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