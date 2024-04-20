Кулеба про схвалення допомоги Україні: Поганий день для Путіна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав 20 квітня "поганим днем для Путіна" через схвалення Палатою представників США допомоги Україні.
Джерело: Кулеба у соцмережі Х
Пряма мова: "Поганий день для Путіна. Поганий день для будь-кого, хто наважився повірити, що Америка може похитнутися, коли йдеться про захист того, що і кого вона відстоює.
Ми вдячні Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні. Кожен, хто зробив це рішення реальністю, зробив правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє глобальне лідерство".
Деталі: Кулеба наголосив, що Україна з нетерпінням чекає на швидке ухвалення законопроекту Сенатом США, його підписання президентом країни Джо Байденом "та на те, що його відчують наші воїни на передовій".
Передісторія:
- У суботу Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на безпеку України на суму близько 61 мільярда доларів.
- Загалом ухвалений Палатою представників у суботу пакет законів на суму 95 мільярдів доларів передбачає надання безпекової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
- Палата представників також схвалила законопроєкт про можливість конфіскації активів РФ на користь України та розширення антиросійських санкцій.
- Президент США Джо Байден закликав Сенат швидко затвердити законопроєкт про допомогу Україні і надіслати його "на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон, і ми могли швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою".