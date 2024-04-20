Кулеба об одобрении помощи Украине: Плохой день для Путина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 20 апреля "плохим днем для Путина" из-за одобрения Палатой представителей США помощи Украине.
Источник: Кулеба в соцсети Х
Прямая речь: "Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто осмелился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает.
Мы благодарны Палате представителей Конгресса США, ее спикеру и членам обеих партий за принятие долгожданного законопроекта о помощи Украине. Каждый, кто сделал это решение реальностью, сделал правильный выбор. Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство".
Детали: Кулеба отметил, что Украина с нетерпением ждет скорейшего принятия законопроекта Сенатом США, его подписания президентом страны Джо Байденом "и того, что его почувствуют наши воины на передовой".
Предыстория:
- В субботу Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи на безопасность Украины на сумму около 61 миллиарда долларов.
- В целом принятый Палатой представителей в субботу пакет законов на сумму 95 миллиардов долларов предусматривает предоставление помощи по безопасности Украине, Израилю и Тайваню.
- Палата представителей также одобрила законопроект о возможности конфискации активов РФ в пользу Украины и расширение антироссийских санкций.
- Президент США Джо Байден призвал Сенат быстро утвердить законопроект о помощи Украине и отправить его "на мой стол, чтобы я мог подписать его как закон, и мы могли быстро отправить оружие и оборудование в Украину для удовлетворения ее срочных потребностей на поле боя".