Кулеба об одобрении помощи Украине: Плохой день для Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 20 апреля "плохим днем для Путина" из-за одобрения Палатой представителей США помощи Украине.

Источник: Кулеба в соцсети Х

Прямая речь: "Плохой день для Путина. Плохой день для любого, кто осмелился поверить, что Америка может пошатнуться, когда речь идет о защите того, что и кого она отстаивает.

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Мы благодарны Палате представителей Конгресса США, ее спикеру и членам обеих партий за принятие долгожданного законопроекта о помощи Украине. Каждый, кто сделал это решение реальностью, сделал правильный выбор. Соединенные Штаты подтвердили свое глобальное лидерство".

Детали: Кулеба отметил, что Украина с нетерпением ждет скорейшего принятия законопроекта Сенатом США, его подписания президентом страны Джо Байденом "и того, что его почувствуют наши воины на передовой".

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