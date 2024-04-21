Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Нападники на поліцейських збиралися втекти за кордон – поліція

Катерина ТищенкоНеділя, 21 квітня 2024, 19:10
Нападники на поліцейських збиралися втекти за кордон – поліція
затримані підозрювані, фото: Офіс генпрокурора

Військовослужбовці, затримані за підозрою в нападі на поліцейських на Вінничині, мали намір втекти з України.

Джерело: речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону, Нацполіція

Реклама:

Пряма мова Бережної: "Вони перебували в закинутій будівлі, мали намір поїхати за межі України, покинути державу.

Щодо причини нападу на поліцейських, вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати і нібито це стало причиною. Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази".

Деталі: Бережна уточнила, що поліцейський, на якого здійснили напад, встиг перед смертю поранити старшого з затриманих, батька, але він не потребує госпіталізації.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця також уточнила, що підозрюваних затримали у неділю.

 

Пізніше у Нацполіції зазначили, що разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряють причетність затриманих до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

 

У поліції також розповіли, що раніше під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

 

Розслідування проводиться в межах відкритих кримінальних проваджень: за ст. 348 Кримінального кодексу України – Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та ч.1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

 

Вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

Передісторія: 

  • Близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
  • Сили оборони повідомили, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій військовій частині.
  • Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
  • Вечері суботи стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна.
  • У неділю нападників на поліцейських у Вінницькій області - батька та сина, які є військовослужбовцями, - затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Теми: поліціяВінницька областьнапад
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
поліція
Розстріл поліцейського: затриманих також підозрюють у дезертирстві − ОГП
Розстріл поліцейських на Вінниччині: нападників затримали – НПУ
Після скандалу в ресторані звільнили опера Департаменту стратрозслідувань
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: