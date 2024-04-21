Нападники на поліцейських збиралися втекти за кордон – поліція

Військовослужбовці, затримані за підозрою в нападі на поліцейських на Вінничині, мали намір втекти з України.

Джерело: речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону, Нацполіція

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Пряма мова Бережної: "Вони перебували в закинутій будівлі, мали намір поїхати за межі України, покинути державу.

Щодо причини нападу на поліцейських, вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати і нібито це стало причиною. Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази".

Деталі: Бережна уточнила, що поліцейський, на якого здійснили напад, встиг перед смертю поранити старшого з затриманих, батька, але він не потребує госпіталізації.

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Речниця також уточнила, що підозрюваних затримали у неділю.

Пізніше у Нацполіції зазначили, що разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряють причетність затриманих до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

У поліції також розповіли, що раніше під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Розслідування проводиться в межах відкритих кримінальних проваджень: за ст. 348 Кримінального кодексу України – Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та ч.1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

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