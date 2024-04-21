Нападники на поліцейських збиралися втекти за кордон – поліція
Військовослужбовці, затримані за підозрою в нападі на поліцейських на Вінничині, мали намір втекти з України.
Джерело: речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону, Нацполіція
Пряма мова Бережної: "Вони перебували в закинутій будівлі, мали намір поїхати за межі України, покинути державу.
Щодо причини нападу на поліцейських, вони кажуть, що вони перевозили бойові гранати і нібито це стало причиною. Але як це було насправді, встановить слідство, коли будуть знайдені ці речові докази".
Деталі: Бережна уточнила, що поліцейський, на якого здійснили напад, встиг перед смертю поранити старшого з затриманих, батька, але він не потребує госпіталізації.
Речниця також уточнила, що підозрюваних затримали у неділю.
Пізніше у Нацполіції зазначили, що разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряють причетність затриманих до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
У поліції також розповіли, що раніше під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.
Розслідування проводиться в межах відкритих кримінальних проваджень: за ст. 348 Кримінального кодексу України – Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та ч.1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.
Передісторія:
- Близько 2 години ночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник дістав поранення.
- Сили оборони повідомили, що рік тому підозрювані були у складі 28-ї окремої механізованої бригади, а зараз є чинними військовими та проходять службу в іншій військовій частині.
- Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що на відео, яке ймовірно зняте з боді-камери поліцейського після розстрілу патруля на Вінниччині у ніч на 20 квітня, присутні військові однієї з бригад.
- Вечері суботи стало відомо, що на території Вінниччини знайшли авто, яким пересувалися вбивці поліцейського, та боєприпаси, які відносяться до військового майна.
- У неділю нападників на поліцейських у Вінницькій області - батька та сина, які є військовослужбовцями, - затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.